«День здоровья» объединил сегодня 18 команд со всей Будакошелевщины на стадионе колледжа

18 команд, около 200 участников, болельщиков, зрителей ощутили командный дух и получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и отличное настроение.

Открыл мероприятие председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Анатолий Генрикович поприветствовал команды и отметил, что заявка на участие в спартакиаде – это заявка в своей активной жизненной позиции, формировании здорового образа жизни, желании двигаться вперед и добиваться поставленной цели. Сегодняшний праздник – возможность показать единство и сплоченность коллективов, укрепить дружеские отношения между всеми участниками спартакиады.

На протяжении нескольких часов команды состязались в беге, в прыжках с места, в дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. Все эти дисциплины составили спортивную часть программы. Причем, в стрельбе из пневматической винтовки и метании полена руководители принимали участие лично.

В спортивно-развлекательной части команды представили свои визитные карточки, метали полено, бегали в мешках, прыгали на скакалках. Завершающим и, пожалуй, самым зрелищным видом состязаний стало перетягивание каната. В решающем поединке победителем этого конкурса стала команда РОЧС.

По итогам всех пройденных испытаний команды удостоены Дипломов за участие. Это коллективы ОАО «Николаевка», центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, РУП «Белоруснефть-Особино», опытного лесхоза, КСУП «Кривск», коммунальника, ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», ОАО «Рогинь», ОАО «Юбилейный-Агро», СУП «Андреевка», филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», КСУП «Губичи», РОЧС, райбольницы, СП «АМИПАК»- ОАО.

Специальным призом от РО РОО «Белая Русь» отмечен руководитель ОАО «Николаевка» Алексей Фиалко.

Определены и команды-призеры, они награждены Дипломами и сладкими подарками. Команда отдела образования, спорта и туризма райисполкома заняла 3 место, 2 место у команды аграрно-технического колледжа. Победителем признана команда районного отдела внутренних дел райисполкома. Коллективу РОВД торжественно вручили и главную награду соревнований – переходящий кубок. К тому же, приятным бонусом к победе для правоохранителей района станет участие в празднике «Днепровская уха», который пройдет 9 июля в Лоевском районе.

На церемонии награждения заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила, что цель сегодняшнего праздника – дать возможность коллективам предприятий и организаций в неформальной и дружеской обстановке пообщаться, хорошо провести время. И цель эта была достигнута, праздник удался. Людмила Адамовна поблагодарила все команды за участие и пожелала, чтобы хорошее настроение они перенесли и в свои трудовые коллективы, на свои территории.

Позитивное настроение дарили зрителям участники художественной самодеятельности района. Тут же на стадионе была организована работа торговых объектов.

Впечатлениями и эмоциями с «Авангардом» на разных этапах соревнований делились участники соревнований.

Николай Долич, руководитель команды РУП «Белоруснефть-Особино», перед состязаниями отметил:

– Лично приму участие в стрельбе и толкании бревна, дартсе. Нет сомнений, что мы победим. Команда – молодая, надежная, перспективная. Во всяком случае, к подготовке подошли со всей ответственностью.

Ирина Медяева, участница команды ОАО «Рогинь»:

– В молодости занималась спортом, люблю активный образ жизни. Сегодня привезла с собой и молодежь. Победы может не добьемся, но считаю, что мы уже выиграли в том, что принимаем участие в спартакиаде. Это здорово, когда вместе, с коллективом идешь к поставленной цели.

Участники команды КСУП «Кривск» после нескольких этапов соревнований:

Настроение изумительное, хотелось бы поучаствовать в пройденных конкурсах снова и показать лучшие результаты. Обязательно будем участвовать в следующем году. А сегодня настроены только на победу.

Виталий Подзерун, руководитель команды-победителя:

– В первую очередь, мы пришли сюда поучаствовать, но выкладывались все по полной. Что-то получилось, что-то не совсем, но благодаря группе поддержки, а она у нас самая многочисленная, достигли такого результата. Организаторам большое спасибо за праздник, который, несомненно, должен стать традиционным.