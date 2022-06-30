Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета скорректировали бюджет на 2022 год. Как теперь распределятся деньги?

На внеочередной 49-й сессии райсовета депутаты уточнили увеличение районного бюджета за счет средств, переданных из областного бюджета. Поступившие деньги будут направлены на закупку машины скорой помощи для Буда-Кошелевской центральной районной больницы, ремонт кровли в Пенчинской и Широковской амбулаториях врача общей практики, а также детского сада №1 г. Буда-Кошелево.

Также в ходе сессии были внесены изменения в ряд других ранее принятых решений.