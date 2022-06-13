Жизнь 13-летнего Никиты Смыка в один майский день разделилась на «до» и «после». Три года назад парню поставили серьезный диагноз – сахарный диабет I типа. Дальше началась изнурительная борьба с болезнью: строгая диета и контроль питания, постоянные проколы пальца и инъекции инсулина днем и ночью. Мама Никиты Татьяна Владимировна была вынуждена уволиться, ведь состояние здоровья сына требует ее постоянного присутствия рядом.

Выход из ситуации есть. Речь о диагаджетах. Инсулиновая помпа даст парню шанс на полноценную жизнь, позволит сократить количество болезненных уколов. Но приобрести прибор самостоятельно семья Смык не может, поэтому Татьяна Владимировна обратилась за помощью в Центр «Вера».

Даже в реанимации надеялись, что это какая-то ошибка

Май 2019 года Татьяна Владимировна помнит в мельчайших подробностях. Никита рос здоровым ребенком, ходил в школу, играл с друзьями, строил планы на летние каникулы. Но после вирусного заболевания мальчик вдруг похудел, стал много пить воды, часто ходить в туалет.

«Мы обратились в поликлинику. Сдали анализы. А через какое-то время поступил звонок, мол, быстрее собирайтесь в больницу. Оказалось, что уровень сахара в крови поднялся до 26 ммолль/л. Дальше была реанимация и капельницы в больнице Мозыря, а спустя пару дней нас перевезли в научно-практический центр в Гомель», — рассказывает Татьяна Владимировна.

Она вспоминает, что в первое время она просто не могла поверить в происходящее. А держать себя в руках помогало лишь то, что надо было поддерживать сына, помогать ему справиться с болезнью.

«До последнего думала, что диагноз – это какая-то ошибка, что все чудесным образом исправиться. Но потом пришло осознание, что теперь мы начинаем жить по-новому», — говорит мама.

Ночи без сна и болезненные уколы

Дальше жизнь Никиты и его мамы пошла по сложному и тяжелому графику. Регулярные проколы пальца для замера уровня глюкозы, уколы инсулина, количество которых достигало до 10 в сутки.

«Пальцы ребенка превратились буквально в решето. Болезненные ощущения вызывали и уколы. Свой отпечаток накладывают и ночи без нормального сна, порой приходилось вставать по нескольку раз, чтобы проверить уровень глюкозы, ведь у Никиты был риск гипогликемии», — рассказывает Татьяна Владимировна. Повлиял на ситуацию и переходный возраст. Подростковой организм меняется, поэтому за уровнем глюкозы необходимо следить еще пристальней.

Кроме того, Никите сложно было привыкнуть и к строгой диете, когда нельзя скушать то, что хочется. Еще более осложнило ситуацию, что на фоне болезни у парня появилась непереносимость глютена.

Чтобы контролировать уровень глюкозы и вовремя ставить инъекции инсулина, Татьяна Владимировна вынуждена была находиться рядом с ребенком постоянно. «В школу ходили вместе. Из-за этого пришлось уйти с работы», — говорит она. Это также добавило проблем в жизни семьи.

Играет на баяне, успешен в олимпиадах

Несмотря на все сложности, что создает в его жизни болезнь, Никита растет умным и развитым парнем. Успешен он не только в учебе. Посещает Никита воскресную школу, недавно получил грамоту на олимпиаде по православной культуре. Также подросток занимается в музыкальной школе, играет на баяне. Еще одно увлечение – программирование.

До болезни Никита занимался еще и борьбой, но спорт пришлось поставить на паузу. Сейчас нагрузки ограничиваются максимум велопрогулками.

«Никита веселый, любознательный, общительный парень. Ему, конечно же, хочется жить, учиться и взрослеть, как и другим сверстникам. Но болезнь продолжает накладывать свой отпечаток», — говорит Татьяна Владимировна.

Все занятия проходят с оглядкой на необходимость инъекций и контроля уровня глюкозы. В день парню дают минимум 6 уколов. Немножко облегчила это процесс система непрерывного мониторинга глюкозы. Но особенно эффективен этот аппарат в сочетании с инсулиновой помпой.

Современная инсулиновая помпа, работающая в паре с непрерывным мониторингом, позволит дистанционно контролировать уровень глюкозы и автоматически вводить необходимое количество инсулина. Никита сможет самостоятельно ходить в школу, посещать секции и кружки, получит шанс на полноценную жизнь.

«Я же смогу выйти на работу, чтобы обеспечивать сына. К сожалению, воспитываю Никиту одна, и в этом плане могу рассчитывать лишь на свои силы», — подчеркивает мама.

Самостоятельно приобрести инсулиновую помпу Парадигм Реал-Тайм, устройство для инфузий Мио (12 упаковок по 10 шт.), датчик Фристайл Либре (12 шт.), резервуар для инсулиновой помпы (12 упаковок по 10 шт.), стоимостью 294880 рос.руб. (12569 бел.руб. по курсу НБ РБ на 08.06.2022 года) семья не в состоянии. Поможем Никите вместе!

Поддержать Никиту Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Смык Никита:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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1222 ПРОБЕЛ Смык ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Смык 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

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