В этом видят рецепт семейного счастья наши собеседники – «бриллиантовая» пара из Буда-Кошелева – Валерий Николаевич и Тамара Антоновна Соколовы. 6 июня исполнится 60 лет, как они живут в совместном браке. Супруги признаются, что по-прежнему остаются друг для друга лучшими советчиками, помощниками, близкими и дорогими людьми. Как и в молодости, могут и пошутить, и повздорить, но один без одного своей жизни не представляют.

Впервые они встретились в далеком Казахстане, на полевом стане. Тамара Антоновна помнит тот день в мельчайших подробностях. «Слышу, подъехал трактор, а через несколько мгновений за спиной голос с просьбой дать воды. Обернулась, посмотрела, и этот взгляд с тех пор сопровождает меня всю жизнь», – делится Тамара Антоновна. Позднее она встречала Валерия еще несколько раз в клубе, где он играл на гармони, однако подойти не решалась. Но, видать, судьбой уже было уготовано быть вместе молодым людям: они встретились у друзей, познакомились ближе и больше никогда не расставались.

Оба супруга не имели отцов, поэтому с раннего детства были приучены к тяжелому труду, не боялись сложностей и были легкими на подъем. Неслучайно, уже имея детей, не один раз решались сменить место жительства: из Казахстана переезжали в Беларусь, потом обратно, жили некоторое время на родине Валерия Николаевича – в Курганской области. «Муж сказал «поехали», значит так тому и быть», – говорит Тамара Антоновна.

Дело в том, что глава семьи был отличным токарем, трактористом, такому специалисту были рады на любом предприятии. Не отставала от мужа и сама Тамара Антоновна: молоденькая сельская девчушка после семилетки освоила профессии повара, продавца, старшего кассира. На работе Соколовых уважали и ценили, да и было за что: честно, добросовестно относились они к делу, о чем красноречиво говорят многочисленные грамоты.

Валерий и Тамара Соколовы все делали вместе: рыбачили, путешествовали, даже колодец когда-то умудрились выкопать вдвоем. А однажды на «Запорожце», преодолев не одну тысячу километров, решились на длинную дорогу из Курганской области в Беларусь. Не разлучила их и беда: работая в поле на комбайне, Валерий Николаевич получил тяжелую травму, лишившись ноги. И сегодня, когда проблем со здоровьем прибавилось, каждый новый день они начинают вдвоем, трогательно заботясь друг о друге.

За годы семейной жизни Соколовы смогли накопить главное свое богатство: четверых детей, шестерых внуков и пятерых правнуков. Из детей рядом только младшая дочь Наташа. Она сейчас – главный помощник и опора для семейной четы. Но, благо, есть хорошие поводы, когда все съезжаются в родительский дом. Так было и на недавний юбилей Валерия Николаевича, когда семьи трех дочерей и сына собрались вместе. Это ли не счастье для родителей?

Не могу не поведать вам, дорогие читатели, и еще об одной сердечной привязанности Валерия Николаевича, трепетные отношения с которой связывают его с далекого послевоенного детства. Речь идет о гармони, купленной когда-то мамой на последние деньги. Валерий Николаевич, имея отличный музыкальный слух, сам тогда научился играть. Позже ему пришлось не раз поменять музыкальный инструмент, но именно любимая трехрядка на протяжении десятков лет всегда рядом, а после перенесенного инсульта и вовсе помогла вернуться к жизни.

Листаем четвертый семейный альбом Соколовых. Красивые улыбающиеся лица детей, друзей, счастливые, важные и не очень события – хозяева постарались сохранить их для внуков и правнуков. Есть в альбоме еще чистые страницы, а значит жизнь продолжается и вместе с ней история большой и дружной семьи Валерия и Тамары Соколовых.

Валерий Николаевич прекрасно поет и имеет в своем репертуаре не один десяток известных песен. Строки песни из кинофильма «Весна на Заречной улице» в его исполнении еще долго не отпускали и кружились в голове. Наверное оттого, что прозвучали по-настоящему, душевно, от всего сердца.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец