Выпускник гимназии Буда-Кошелева Евгений Бука о своих увлечениях, достижениях и планах на будущее.

Евгений Бука с детства увлекался машинами, был правой рукой отца, который занимался ремонтом автомобилей. К тому же Женя любит снимать и монтировать видео. Все начиналось с создания покадровых мультфильмов на кнопочном телефоне, а сегодня парень уже третий год снимает полноценные видеоролики на авто- и мототематику для 872-х подписчиков Youtube-канала.

– Как только ноги до педалей начали доставать, так я и увлекся транспортом. Мне очень нравится механика, устройство машин. В общем, я их люблю. Так же и с видео. А чтобы не забрасывать два любимых дела, просто нужно совместить их и получать удовольствие.

Очередным подтверждением профессионального подхода Евгения к видеомонтажу стало его участие в творческом конкурсе «100 шагов к профессии прокурора», организованном Генеральной прокуратурой. О конкурсе выпускнику рассказали в школе. Так как тема видеороликов ему близка, Евгений без раздумий согласился. За оригинальность идеи молодого человека отметили грамотой.

– Передо мной стояла задача сделать видеоролик-приглашение на службу в органы прокуратуры. Видео можно посмотреть на официальной странице ведомства в инстаграме. Я искренне рад тому, что мои старания оценили.

Сейчас перед Евгением стоит нелегкий выбор будущей профессии, но он без раздумий отвечает, что пойдет в БелГУТ, чтобы связать свою жизнь с одним из увлечений. Удачи!

Алина ЮРИНСКАЯ

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