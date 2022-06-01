На территории Буда-Кошелевского района интенсивными темпами продолжаются работы по заготовке грубых кормов всеми сельскохозяйственными предприятиями, что на сегодняшний день является приоритетным направлением в этой отрасли.

Безопасность при проведении таких работ должна быть на первом месте, ведь даже одна маленькая искра может уничтожить тонны заготовленных для питания животных кормов. Поэтому работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» провели профилактические мероприятия по местам заготовки и хранения грубых кормов в КСУП «Губичи».

Проводя профилактические мероприятия, спасатели акцентировали внимание руководителей на безусловном выполнении требований пожарной безопасности. Проверили укомплектованность первичными средствами пожаротушения техники и мест хранения кормов, наличие эксплуатационной документации на технологическое оборудование, соблюдение противопожарного режима, своевременную очистку территории, прилегающей к зданиям складов, наличие минерализованных полос, исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

В целях предупреждения пожаров на подобных объектах напомнили работникам предприятий о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Главная задача для работников МЧС: не наказать, а не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и причинения материального ущерба.