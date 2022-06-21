«Вчера в электричке стала свидетельницей любопытного разговора двух знакомых пенсионеров, — написала она. — Мужчина рассказывал женщине, что ему позвонили из банка и предложили сделать новую карточку, по которой он сможет получать пенсию. Попутчица возразила. Мол, если у него уже есть карточка, по которой он получает пенсию, ему другая не нужна. Да еще предостерегла, что сейчас мошенников развелось, которые сплошь представляются, что они из банка.

Прошу разъяснить, есть ли необходимость у пенсионеров заводить еще одну карточку для пенсии. И если да, то с чем это связано? Я сама пенсионерка, и мне никто не звонил с подобным вопросом. Может, это я отстала от жизни или что-то упустила?»

Тамара КРАСОВСКАЯ, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

— Новшества в получении пенсии действительно есть, и связаны они с открытием так называемого базового счета.

23 сентября 2021 года Президентом подписан Указ № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания», который утверждает создание в стране института базовых счетов в целях установления минимального социального стандарта бесплатного платежного обслуживания граждан. Это счета с базовыми условиями обслуживания. Главная отличительная особенность — возможность бесплатно совершать основные, наиболее востребованные операции, в том числе рассчитываться за товары и услуги в ЕРИП и интернете.

Перечень выплат социального характера, для получения которых физлица открывают базовые счета, утвержден постановлением Совмина и Нацбанка от 22 февраля 2022 г. № 93/3.

Начиная с 1 марта 2022 года базовые счета гражданам уже открывают следующие банки: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк Дабрабыт». В дальнейшем можно будет открыть и в других банках, если там примут соответствующее решение. Указ устанавливает право граждан на открытие одного базового счета в банковской системе.

С 1 июля текущего года гражданам, изъявившим желание (после указанной даты) получать пенсию через банк, ее выплата может осуществляться только на базовый счет, а на другие счета не производиться. Это правило действует:

— при назначении всех новых пенсий (начиная с 1 июля 2022 года), а также при возобновлении выплаты пенсий с этой даты (если пенсионером не избран иной способ получения пенсии — через организацию почтовой связи или организацию по доставке пенсий);

— независимо от даты назначения (во­зобновления выплаты) пенсии, если пенсионер в период после 1 июля этого года выбирает способ получения пенсии через банк (взамен ранее применявшегося способа ее выплаты).

В период с 1 июля 2022 года до 1 июля 2025-го выплата пенсий, производимая на текущие банковские счета (или как в обиходе говорят, на карточку), открытые до 1 июля текущего года (небазовые), будет продолжена до истечения срока действия соответствующего заявления (три года), но не позже чем до 1 июля 2025-го. Для дальнейшего получения пенсии через банк пенсионеру необходимо открыть базовый счет либо переоформить текущий счет в базовый.

Если пенсионер свое мнение не высказал, то с 1 июля 2025 года пенсия станет выплачиваться ему другими способами — через организацию почтовой связи или организацию по доставке пенсий (на выбор получателя).

Наличие у пенсионера базового счета и его реквизиты подтверждаются справкой, выданной банком, в котором открыт базовый счет. Она выдается бесплатно и не позднее банковского дня, следующего за днем обращения за ней.

Елена БЕЛАЯ