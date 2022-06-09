Это случилось после того, как белорус приехал на Донбасс, чтобы поддержать раненых, детей-сирот, детей с инвалидностью и передать гуманитарную помощь.

Алексей Талай – успешный белорусский паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель, мотивационный тренер и отец четверых детей. Трагическая случайность произошла в 1999 году, когда Алексею было 16 лет. Мина времен Великой Отечественной войны, пролежавшая в земле не один десяток лет, разорвалась и лишила парня рук и ног. Алексей Талай не пал духом, преуспел во многих областях, стал вдохновлять людей. Он проводит публичные выступления в разных уголках страны, в том числе часто посещает нашу область.

Также Алексей активно помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Например, дети из Донбасса благодаря поддержке благотворительного фонда имени Алексея Талая несколько раз проходили лечение в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.

В июне паралимпиец посетил Донбасс, чтобы поддержать местных жителей. После появилось сообщение, что Алексея внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ресурс часто критикуют за то, что он публикует в открытом доступе персональные данные людей. Туда попадают неугодные киевскому режиму, политики, журналисты, артисты, политологи, спортсмены и даже подростки – все, кого «активисты» считают представляющими опасность национальной безопасности Украины. Известно, что через несколько дней после размещения на сайте «Миротворец» личных данных возле подъездов своих домов в Киеве были убиты украинский депутат Олег Калашников и журналист Олесь Бузина.

Зафиксировано и много случаев травли, избиений людей, чьи данные попали в базу «Миротворца». Пострадавшие неоднократно обращались в суды и добились закрытия сайта. Однако это решение до сих пор не исполнено и база продолжает существовать. Внесение в нее белорусского благотворителя Алексея Талая – очередная подлость украинских «активистов».

Источник: http://gp.by

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