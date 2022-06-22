Молодежная неделя стартовала 20 июня в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Каждому дню недели молодежи и студенчества присвоен тематический статус. «Эти целевые акценты покажут разные грани нашей активной, спортивной, творческой, отзывчивой, мыслящей и сохраняющей память молодежи. Отрадно, что молодежную политику всегда поддерживает глава государства», — рассказала первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Вероника Гудкова.

Так, 21 июня — день науки — пройдет под девизом «Молодежь за науку». Ознакомиться с проектами гомельских инноваторов позволит передвижная выставка «100 идей для Беларуси».

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа — 22 июня молодежь региона преодолеет «Километры Победы» по время велопробега по памятным местам.

Тематика следующего дня — спорт. В Житковичах самых активных соберет квест-игра Crossfit, а 24-26 июня в деревне Шихов Жлобинского района пройдет молодежный фестиваль культуры и спорта «Сварог».

Ближайшая суббота пройдет под знаком добра. На военно-историческом комплексе «Партизанская криничка» состоится межконфессиональная благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера».

Финалом тематической недели в воскресенье станет городской фестиваль молодежных культур «Моладзь-фэст» в Гомеле.

Неделя молодежи и студенчества Moladz.by проходит в Беларуси с 20 по 26 июня под слоганом «Moladz.by: помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее». Это новый формат тематических мероприятий, который нацелен на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в жизни общества и государства.