Летом больше всего опасности подвержены дети. Поэтому обязательно объясните им, как нужно себя вести на водоёме, чтобы не попасть в беду. Не упускайте их из виду – всегда будьте начеку, ведь помощь может понадобиться в любой момент. Помните, что являетесь ребёнку примером, поэтому и сами строго соблюдайте правила поведения на воде!
Одна из проблем купания – потеря чувства меры, хотя долгое пребывание в воде приводит к переохлаждению. Озноб и дрожь должны стать поводом немедленно выйти на берег и согреться, например, сделав небольшую энергичную пробежку. Продолжительность плавания зависит от температуры воды и воздуха, силы ветра. Оптимальные условия – ясная безветренная погода от +25°С и вода не ниже +18°С.
Заходите в воду постепенно во избежание резкого перепада температур и спазма сосудов. Не спешите окунаться сразу после сильного перегрева: отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Не стоит купаться на голодный и полный желудок – лучше через полтора часа после приема пищи. Ни в коем случае не купайтесь в грозу!
Совершая дальние заплывы, экономно расходуйте силы, время от времени останавливайтесь передохнуть на воде: лёжа на спине или прижав колени и локти к груди и животу (поплавком). Не заплывайте далеко от берега на надувных матрацах и круга, особенно если навык плавания оставляет желать лучшего. В этом случае держитесь поближе к берегу, чтобы в любой момент коснуться дна ногами.
Основные правила безопасного поведения на воде.
- Купаться только в отведенных для этого местах.
- Не заплывать за знаки ограждения зон купания.
- Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не нырять с мостов, пристаней и других мест.
- Осуществлять тщательное наблюдение за купающимися детьми (на расстоянии вытянутой руки).
- Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах.
- Не устраивать игры на воде, связанные с захватами, не подавать ложные сигналы о помощи.
- Не подплывать к близко проходящим судам, лодкам.
- При катании на лодке соблюдать правила движения на водоемах, обязательно иметь спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров, нельзя перегружать лодку и сажать в лодку малолетних детей без взрослых.
- Для необходимости оказания помощи звонить 101 либо 112.
Правила поведения на воде для детей
- Перед купанием отдохни, не входи в воду разгоряченным или вспотевшим, сделай разминку.
- Входи в воду медленно и осторожно, зайдя в воду по пояс, остановись и быстро окунись с головой.
- Не отплывай далеко от берега, не заплывай за предупредительные знаки (разметку, буйки).
- Не находись в воде дольше 15 — 20 минут.
- В воде не стой без движения, плавай и купайся.
- Не плавай один, особенно, если не уверен в своих силах.
- Не устраивай в воде игр, связанных с хватанием друг друга за ноги, руки, голову.
- Если что-то напугало тебя в воде, не кричи, так как в легкие может попасть вода.
- Не заходи в воду выше пояса, если не умеешь плавать или плаваешь плохо.
- Не заплывай в места движения моторных лодок, скутеров, суден и не приближайся к ним.
- Если видишь, что моторная лодка или скутер движется на тебя, маши руками, чтобы тебя заметили, и отплывай в сторону.
- Не заплывай далеко на надувном матрасе или круге, надувное плавательное средство может выйти из строя или тебя отнесет ветром далеко от берега.
- Не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах.
- Рассчитывая свои силы при заплыве так, чтобы их хватило на обратный путь к берегу.
- При появлении усталости спокойно плыви к берегу, некоторое время можно отдохнуть лежа или плывя на спине.
- Не старайся глубоко нырять или плыть как можно дольше под водой.
- Не ныряй в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья и т.д.
- Не цепляйся за лодки, не залезай на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
- На воде следи за младшими братьями (сёстрами).
Происшествия на воде
Судорога. Возникает довольно часто, причём, когда и где угодно, поэтому нужно обязательно знать, как с ней справиться. Во-первых, не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока сведённая нога не выпрямится. Сразу же плывите к берегу.
Водоворот. Вдохните как можно больше воздуха, погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону течения, всплывите.
Сильное течение. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу, но не плывите поперёк.
Заросли водорослей. Запутаться в них неприятно, но не так страшно. Держась на плаву, спокойно подтяните ноги и осторожно освободитесь.
Утопление. Главное, держать себя в руках: не барахтайтесь, успокойтесь и перевернитесь на живот или на спину, раскиньте как можно шире руки и ноги – так вы подниметесь на поверхность. Чтобы сделать новый вдох, лёжа на животе, поднимите голову, а затем выдыхайте в воду. Лёжа на спине – дышите медленно и глубоко. Не выдыхайте до конца, в лёгких всегда должен оставаться воздух для поддержания на плаву. В этих же целях слегка загребайте руками воду под себя. Немного отдохните и потихоньку перемещайтесь к берегу.
Спасение утопающего
Позовите на помощь других людей или спасателей.
Бросьте тонущему спасательный круг или длинную верёвку с узлом на конце.
Если есть лодка, подберитесь к человеку на ней и попробуйте помочь. Если уверены в своих силах и хорошо плаваете, постарайтесь добраться до него самостоятельно.
Приблизившись, обхватите жертву сзади за плечи и пресекайте её неосознанные попытки уцепиться за вас, плывите обратно. Если утопающий без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок так, чтобы лицо постоянно находилось над водой.
Попросите окружающих вызвать скорую и немедленно переходите к оказанию первой помощи. Паралич дыхательного центра наступает через 4–6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут, поэтому делать это надо быстро.
Если человек потерял сознание или успел наглотаться воды, удалите её из лёгких: положите пострадавшего животом на валик (бревно, колено) так, чтобы голова свешивалась вниз, а затем резко нажимайте раскрытыми ладонями между лопаток (повторять, пока изо рта не потечет вода).
Если пострадавший после этого всё ещё не дышит, нужно сделать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР): переверните его на спину и уложите на твёрдую поверхность, очистите нос и рот от грязи и ила. Приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца: 2 вдоха – 30 нажатий (когда СЛР делают 2 человека). Продолжайте до тех пор, пока он не сможет дышать самостоятельно.
МЧС