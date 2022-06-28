Как проходит второй день турслета на Губичском кордоне

Во второй день областного турслета «Здоровье смолоду», посвященного Году исторической памяти, ребята соревновались по спортивному ориентированию и туристско-прикладному многоборью в технике велосипедного туризма. Завершением конкурсной программы станет конкурс краеведов.

Завтра, 29 июня, ребятам предстоит посоревноваться в предстоит посоревноваться в командных коротких дистанциях по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного и водного туризма.

Напомним, турслет проходит в лесном массиве на берегу Днепра. Стартовал он 27 июня и продлится до 30 июня. За кубок и звание лучших из лучших борются 16 команд со всей Гомельщины.