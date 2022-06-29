Холера, алкоголь и избиения

Недавно гомельчанам в вайбер и телеграм стало приходить странное сообщение. Якобы главврач БСМП объявила коллегам, что в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия, ожидается появление в воде холеры, и смертей от нее будет больше, чем от ковида. Автор советует не купаться в водоемах, пить только кипяченую воду, ею же мыть овощи и чистить зубы. Сообщение призывало рассказать о наступающей катастрофе знакомым и родственникам. Беда, пишут, коснулась и России.

Чтобы придать вбросу достоверности, рассыльщик использовал стиль подачи «а-ля искреннее предупреждение друга», обращался к «коллегам» и ссылался на документы, которые как будто бы поступили в больницу. Из всего этого бреда отметим основное: главный врач в Гомельской БСМП мужчина, а не женщина.

Еще один фейк появился в это же время. По интернету стала гулять фотография с изображением молодого человека, которого якобы избили из-за отказа участвовать в специальной военной операции на Украине. На самом деле снимок с синяками бродил по сайтам два года назад и иллюстрировал «избиение мирного демонстранта». Это одно и то же фото, только изображение отзеркалено и немного отфотошоплено. Герой новости ничего не знал о событиях, которые ему приписали создатели фальсификата.

Фейковал в мае один экст­ремистский телеграм-канал. Лжедоказательства он пытался связать с трагической смертью гомельчанина, которого застрелили на рыбалке на берегу Днепра вблизи украинской границы. В качестве подтверждения своей версии деструктивный канал предоставил видео, где расстреливали какого-то человека. Но ролик появился в интернете до трагического события.

В марте распространялась информация о том, что российские солдаты, находясь на нашей территории, много пьют и бесчинствуют. «Подтверждалось» фотографиями, на которых люди в военной форме просто стоят возле магазина. В каком городе и когда сделали снимок с нейтральным содержанием, неизвестно.

Резонанс вызвала история с мозырянкой, будто бы изнасилованной российскими военными. Кто-то от имени девушки создал фейковую страницу и разместил на ней аудиозапись рассказа заплаканной жертвы. Студентка была вынуждена обратиться в милицию. Также сайты активно писали о том, что в Наровле российские военнослужащие организовали базар, где продают украденные украинские вещи. Однако местные жители никогда такой «распродажи» не видели.

Токсичный контент

– Многие военные кампании, описанные древними авторами, начинались с ложного повода. Вообще, война – это искусство обмана, и он может реализовываться в разных формах, – рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии ГГУ имени Ф. Скорины Михаил Тишкевич. – Основные события разворачиваются в виртуальном пространстве, а вбросы – это оружие информационной войны. Токсичный контент пользователям доставляют через информационные каналы – соцсети, сайты, мессенджеры.

Фейк – это не только текстовая новость, но и драматическая фотография или видео. Лже­сообщения воздействуют на самые глубинные жизненные ценности человека, играют на эмоциях, на ощущении страха и катастрофы, отрицании смерти, желании жить лучше.

– Их особенность в том, что они провоцируют желание кликнуть, перейти по ссылке, передать информацию другому человеку, – говорит Михаил Тишкевич. – В минуты эмоционального напряжения, которое вызвано словами, видеорядом, драматической картинкой, слезами, желая освободиться от гнетущего состояния, человек начинает действовать необдуманно. Эффект достигнут.

Лженовости вызывают интерес не только фатальными событиями, но и недосказанностью, что опять же стимулирует желание перейти по ссылке. Включают механизм защиты и стремления заручиться поддержкой, вниманием, одобрением. Расширяя круг новостного известия «а посмотри, что там написано», человек обретает, как ему кажется, ощущение сопричастности, ему становится спокойнее. И если людей больше, то и чувства защищенности становится как будто бы больше. Манипулятор может сформировать такую виртуальную картину мира, при которой человек меняет прежние ценности и поведение.

Жизнь вброса коротка, его суть – произвести впечатление. Раньше основной тематикой был ковид, сейчас события на Украине. На подходе обезьянья оспа. Фейки создают драматизацию событий, и это повышает эмоциональную напряженность в обществе, человеку становится страшно за себя, свою семью, он не понимает, что будет дальше. В состоянии дезориентации в голову поглощающего новости встроить любую информацию просто. На этом специализируются оппозиционные ресурсы. Их цель – дискредитировать власть, обесценить ее действия, сформировать убеждение в том, как всё плохо у нас в стране, а все предпринимаемые государством меры неэффективны. Или наоборот, кого-то преподнести слишком хорошим, показать, в каких-то странах отличная жизнь, и по их подобию нам тоже нужно строить свое общество. Чтобы этого достичь, информацию искажают и откровенно передергивают. Людей подталкивают к тому, чтобы начать что-то делать, как правило, деструктивное, или же бездействовать, что тоже должно навредить государству.

Источник: http://gp.by

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