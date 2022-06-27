Состязания прошли 19 июня в Добрушском районе на озере вблизи деревни Леонтьево. Представлял команду Будакошелевщины директор районной организационной структуры РГОО «БООР» Александр Машков, а в ловле соревновались Владимир и Евгений Кругляковы, Юрий и Алексей Герцевы.

Рыбалка проходила с берега на протяжении трех часов. Победителей определяли по весу улова. Наша команда заняла почетное 3-е место и представит район на областном фестивале по летнему лову рыбы, который пройдет в Гомеле.

К слову, это не первая победа буда-кошелевских рыбаков. В копилке наград есть кубки за 1-е и 2-е места.

Юрий ЕЖОВ

Фото из архива

Александра Машкова