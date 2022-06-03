Белорусским компаниям надо смелее осваивать российский рынок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусские строители сейчас работают на многих объектах в России. Ими возводятся и школы, и культурные центры, и даже космодром.

«Это говорит о том, что мы по-настоящему наконец-то востребованы в нашей родной, братской России, — сказал Александр Лукашенко. — Поезжайте и зарабатывайте деньги. Надо смелее идти и работать в России».