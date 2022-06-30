Для Беларуси стоит задача, куда бы ни качнуло мир, встроиться в его новую модель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению главы государства, молодым, амбициозным, уверенным в себе людям нужен такой вызов. «Потому что все сопряженное с рисками — это еще и огромные возможности. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене», — заявил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь в этом процессе играет самую важную роль. «Будущее непременно за вами», — отметил он.