Для Беларуси стоит задача, куда бы ни качнуло мир, встроиться в его новую модель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

«Впереди у вас целая жизнь, — обратился Александр Лукашенко к выпускникам. — Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит».

По мнению главы государства, молодым, амбициозным, уверенным в себе людям нужен такой вызов. «Потому что все сопряженное с рисками — это еще и огромные возможности. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене», — заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что молодежь в этом процессе играет самую важную роль. «Будущее непременно за вами», — отметил он.