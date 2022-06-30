Для Беларуси стоит задача, куда бы ни качнуло мир, встроиться в его новую модель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

«Впереди у вас целая жизнь, — обратился Александр Лукашенко к выпускникам. — Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит».