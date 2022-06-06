Президент Беларуси Александр Лукашенко считает визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла добрым знаком. Об этом он заявил на встрече с ним в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим», — подчеркнул белорусский лидер.

«Опыт есть выдерживать», — согласился Патриарх.

Александр Лукашенко продолжил: «Не может быть планеты без нашей цивилизации. Поэтому, я думаю, Он (Господь. — Прим. БЕЛТА) там смотрит же на нас, наверное. Где-то там пожурит, но и поддерживает, помогает».

«Несомненно», — отреагировал Патриарх Кирилл.

Глава белорусского государства поблагодарил его за добрый знак — приезд в Беларусь. «Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что рад видеть Патриарха в бодром здравии и хорошем настроении. Он наблюдал по телевидению за проходившими в эти дни в Беларуси и непосредственно в Полоцке мероприятиями в честь 1030-летия православия на белорусских землях. «Очень приятно было видеть шествие. Очень много людей пришло. Притом из России, Воронежа приезжали для того, чтобы пройтись там по улице и отпраздновать», — сказал он.

«Да, очень торжественно и духоподъемно», — согласился Патриарх Кирилл.

Президент подчеркнул, что для белорусского народа это очень важно: «Оттуда началось наше православие, и наш Патриархат Московский поддержал эту дату. По-моему, на синоде решение принималось. Поэтому я благодарен вам, что вы в этот день в Беларуси».

Глава государства пригласил Патриарха и впредь приезжать в Беларусь. «Думаю, найдете вы время еще раз к нам приехать. Особенно в 900-летие монастыря в 2025 году (исполнится 900 лет со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке. — Прим. БЕЛТА), — отметил белорусский лидер. — Я вас с удовольствием приму в Беларуси. Да и в любое время. Я часто говорю, что это ваша земля со времен вашего служения церкви в Смоленске. Когда вы в Калининград через Беларусь прилетали (в прежние годы Патриарх Кирилл занимал пост митрополита Смоленского и Калининградского. — Прим. БЕЛТА). Я помню все ваши высказывания того времени. Вы очень любили Беларусь. Я помню нашу первую встречу в горах (речь о встрече в Сочи. — Прим. БЕЛТА) и наш тогдашний разговор».