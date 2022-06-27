Беларуси и России надо быть вместе, нам нечего делить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди. Вы приехали в свою Беларусь. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят», — подчеркнул белорусский лидер.

«Вы знаете наши возможности, способности. Вы хорошо знакомы с Беларусью, у вас очень обширная программа. Но я предлагаю сразу определить приоритетные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Время также диктует нам определяться, и очень быстро», — отметил Александр Лукашенко.

Президент также предупредил ответственных лиц в Беларуси. «Все, что мы пообещаем, должно быть железно выполнено. Смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект», — сказал он.