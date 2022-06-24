Отмечены и представители СМИ Гомельщины:

— лучший фотокорреспондент областных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий — редактор отдела социальных проблем газеты «Чырвоны Кастрычнік» (г.п.Октябрьский, Гомельская область) — за проект «Зямля рупліўцаў і патрыётаў (каб ведалі свае карані)» Наталья Ёвенко.

— награда «За вклад в журналистику» вручена главному редактору газеты «Гомельская праўда» Сергею Беспалому.

— в номинации «Лучший Интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания» лауреатом конкурса стал проект «Ведомости Спорт».

— в номинации «Лучший репортер областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» лауреатами стали журналист редакции газеты «Гомельские ведомости» Дарья Моложавская и журналист газеты «Гомельская правда» Марина Бондарева.