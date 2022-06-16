Молодежная политика, профилактика потребления и незаконного оборота наркотиков: эти и другие темы обсудили в ходе Единого дня информирования

В рамках Единого дня информирования, который прошел в трудовых коллективах Будакошелевщины, члены информационно-пропагандистских групп подняли ряд важных тем. Среди них: «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси: ко Дню Независимости Республики Беларусь», «Профилактика потребления и незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи». Коснулись и важной темы геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны.