Правоохранители задержали мужчину, который получил незаконный доступ к аккаунту бывшей возлюбленной и вел переписку с ее друзьями, сообщили БЕЛТА в МВД.

Жительница Минска обратилась в милицию с заявлением, что незнакомец заполучил доступ к ее странице в социальных сетях и переписывается с ее друзьями. Оперативники установили личность неизвестного преступника — им оказался 38-летний бывший молодой человек потерпевшей.

По информации МВД, мужчина приобрел сим-карту с номером телефона женщины, который она заблокировала из-за его навязчивых звонков. Соответственно все страницы социальных сетей потерпевшей были привязаны именно к этому номеру, без двухфакторной аутентификации и другой защиты. Злоумышленник достаточно легко получил доступ, а также начал вести переписку с ее знакомыми и новым молодым человеком.

Оперативники возбудили уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации.