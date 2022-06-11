Говоря о прокуратуре, сразу представляется образ оперативного сотрудника в форме. А между тем коллектив прокуратуры – это не только блюстители законности и правопорядка, но и те, кто выполняет смежные функции, не связанные с осуществлением надзора, и без которых достижение поставленных задач невозможно. Именно они своим ежедневным трудом обеспечивают слаженную деятельность прокуратуры района.

Как театр начинается с вешалки, так и прокуратура начинается с канцелярии. В этом убеждена Оксана Ранишенко, которая работает заведующим канцелярией прокуратуры района уже 11 лет. Через руки этой обаятельной и приветливой женщины проходит вся документация, а это входящая и исходящая корреспонденция, ее регистрация через электронный документооборот, отправка писем, составление реестра, ведение надзорных производств и уголовных дел. А еще все, что связано с отправкой, подшивкой, формированием нарядов, номенклатуры дел, заявления, жалобы и иные обращения, поступающие от граждан и юридических лиц, также находятся в компетенции заведующего канцелярией. Следит она и за исполнением в срок контрольных поручений прокурора района, ведет кадровую и архивную работу. И хотя у нее очень много бумажной работы, на столе всегда идеальный порядок, ведь аккуратность, педантичность и ответственность – её конек.

– Признаюсь, в прокуратуру я попала волей случая. До этого долгое время трудилась в коммунальном хозяйстве. Все азы и тонкости делопроизводства осваивала с нуля. Конечно, первое время было нелегко. Теперь, по прошествии стольких лет, о своих сомнениях и трудностях вспоминаю с улыбкой. Работу свою очень люблю. Может кому-то и покажется она скучной и рутинной, но именно здесь я чувствую себя на своем месте. У нас очень дружный и сплоченный коллектив, где каждый – настоящий профессионал своего дела, – поделилась Оксана Анатольевна.

Еще одна не менее важная профессия, без которой нельзя представить работу прокуратуры, это водитель. Так как деятельность её сотрудников в основном связана с проведением проверок, за день приходится бывать в разных уголках района. Поэтому от водителя требуются внимательность, дисциплинированность, пунктуальность, отличное владение транспортом, умение ориентироваться на местности и хорошее знание населенных пунктов.

Федор Барановский в прокуратуре человек относительно новый, работает здесь меньше года, но уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Его водительский стаж насчитывает более тридцати лет. А это, согласитесь, довольно солидный срок. За годы за баранкой Федор Дмитриевич освоил все водительские категории и умеет управлять практически любым транспортным средством.

Как и каждый водитель, он считает, что дорога ошибок и невнимательности не прощает. Поэтому хорошая концентрация и сосредоточенность на езде вкупе с отличным знанием ПДД помогают мужчине избегать самых неожиданных и неприятных ситуаций на трассах.

Конечно же, прокуратура, как и любое другое учреждение, не может обойтись без «бойца» невидимого фронта, обеспечивающего порядок и уют в здании. В этом безусловная заслуга уборщика помещений Марии Дроздовой. Она своего рода старожил в прокуратуре: работает здесь без малого 20 лет. В ее обязанности входит не только уборка кабинетов и служебных помещений, но еще и наведение порядка на придворовой территории. И хотя в прокуратуре ведется электронный документооборот, зачастую приходится срочно доставлять документацию в учреждения и организации, расположенные в черте города: функции по их доставке также выполняет Мария Александровна.

– Уже много лет нахожусь на заслуженном отдыхе. Казалось бы, можно полностью посвятить себя отдыху и семье, но сидеть без дела не привыкла, – рассказывает женщина. – На работу всегда прихожу с удовольствием и в хорошем настроении. А так как коллектив у нас относительно молодой, рядом с ними и сама словно молодею душой. Все сотрудники вежливые, культурные и внимательные, с такими работается в радость.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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