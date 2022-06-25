В последние годы Борис Геннадьевич с завистью смотрел на других фронтовиков. И мундиры сидят как влитые, и медали на них – как под линеечку. Своя же форма с годами обветшала. То, что ветерану пора справить обновку, на одном из мероприятий заметил депутат Палаты представителей Александр Данченко. Он и сам прошел войну – Афганскую. Награжден медалью «За отвагу». А потому сразу понял, какой именно подарок придется по душе фронтовику.

-Смотрю, что мундир уже весь обтянутый, где-то не сходится местами. Вернулся в Минск и начал узнавать у военных – где достать такую форму. Размер определяли на глаз – сюрприз ведь. Сам китель нашелся в Бресте — оттуда и везли. Перетянули все медали как положено. Ровненько, на планочке, — рассказывает Александр Михайлович.

Можно теперь на них даже линейку ставить, — поглаживает награды Борис Геннадьевич.

К слову, ветеран живет даже не в том округе, от которого избирался депутат. Но Александр Данченко считает, что внимание к героям не должно закрепляться только лишь за конкретными округами и датами:

— Мы можем много говорить о ветеранах. Но почитать их нужно не для галочки, а от чистого сердца. Я, когда был подростком, искренне хотел быть похожим на тех, кто победил врага в 1945-м. Мечтал совершить подвиг, служить в хорошем подразделении. На своем веку довелось и самому воевать. Мы, воины-интернационалисты, сейчас перенимаем эстафету сохранения исторической памяти у Ветеранов Великой Отечественной.

Как Вам мундир? — спрашиваем Бориса Геннадьевича.

— Как на меня шит, — смеется ветеран и уже серьезно добавляет. – Сбылась мечта, теперь нужно долго жить, чтобы успеть и этот сносить.

На праздник 3 июля Борис Бейлин уже по традиции обещает прийти со всей своей многочисленной семьей. Уверяет, что сил и энергии осталось немало. Ну а после такого подарка – стало еще больше.

sb.by