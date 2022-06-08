Несанкционированные свалки, обмен жилья и работа коммунальной службы: Анатолий Гапоник провел прием граждан

На приеме у главы района Анатолия Гапоника будакошелевцы поднимали ряд актуальных вопросов. Традиционно преобладала коммунальная тематика.

Так, одна жительница Коммунара просила председателя оказать содействие в ликвидации несанкционированной свалки, образовавшейся на месте бывших птичников в Коммунаре, а вторая – в ремонте крыши дома №5, что по ул. Гомельской. По первому вопросу Анатолий Генрикович заверил женщину, что этой темой в райисполкоме уже занимаются, и до 1 июля свалка будет убрана. В части ремонта крыши он дал соответствующие поручения специалистам коммунальника.

Тщательно изучали обращение молодой семьи, построившей дом на ул. Кирова в райцентре. «На улице нужно провести водопонижение, углубить ливневую канаву, — просит молодая женщина, — мы уже подсыпали участок, но эффекта нет. Честно говоря, мы боимся за дом, который регулярно подтопляется». Глава района поручил коммунальной службе выехать на место и в срок до конца недели решить проблему.

Острую проблему озвучили работники СООО «Вахавяк», расположенного в Чеботовичском сельсовете. Частное предприятие занимается выращиванием свиней. До недавнего времени агробизнес процветал, принося хорошие доходы инвесторам и учредителям, обеспечивая работой и достойной заработной платой местных жителей. Но грянули западные санкции, принеся с собой резкое повышение цен на зерно и заграничный соевый белок. Все это прямым образом отразилось на рентабельности производства. Чтобы не загнать предприятие в убытки, владельцы агробизнеса задумались об уменьшении поголовья животных и, соответственно, сокращении числа работников.

Непростая ситуация была рассмотрена с участием заместителя председателя райисполкома Александра Ковалева и одного из учредителей СООО «Вахавяк». «Райисполком заинтересован в том, чтобы в районе развивалось свиноводство и создавались новые рабочие места. Мы уже провели переговоры с вашими учредителями и пришли к некоторым договоренностям. В частности, чтобы смягчить негативные воздействия от санкций, на уровне области прорабатываются вопросы предоставления льготных кредитов на закупку зерна и дополнительного выделения предприятию земель для выращивания кормов», — отметил заместитель председателя.