Встречу организовали сегодня в бизнес-центре свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Говорили о производственной кооперации и импортозамещении.

Совещание для представителей крупных предприятий и бизнеса назрело давно: в условиях пандемии появились вопросы логистики и международного сотрудничества. В последние же несколько месяцев, после введения санкций, некоторым коллективам пришлось быстро переориентироваться на неосвоенные ранее рынки и найти поставщиков нужных комплектующих внутри нашей страны. Теперь перед ними стоит еще одна задача – договориться о кооперации, расширении существующих и создании новых импортозамещающих производств, вместе с малым и средним бизнесом продумать линейку совместной продукции для реализации ее странам-партнерам и белорусским потребителям. В первую очередь речь идет о товарах критического импорта. Именно в этом и есть главная цель сегодняшней встречи.

– Сегодня отечественные предприятия сталкиваются с искусственно созданными на внешнем контуре барьерами, они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, кредитную поддержку, продажу на экспорт. Санкционное влияние оказывает давление на экономическое развитие предприятий всех форм собственности, но это не повод для паники, а возможность на фоне ограничений использовать наш потенциал, – настроил на продуктивный диалог участников встречи председатель облисполкома Иван Крупкою. – Образовавшиеся ниши необходимо занимать уже сегодня, пока не пришли конкуренты. Перед нами стоят амбициозные, но вполне достижимые задачи. Поддержка же со стороны государства будет продолжаться.

На Гомельщине работают свыше тридцати тысяч индивидуальных предпринимателей и более восьми тысяч предприятий, на них трудятся около 150 тысяч человек – это четверть всего занятого населения области. Бизнес способен производить качественную продукцию для внешних и внутренних рынков, и потребность в ней есть. «САЛЕО-Гомель» поставляет продукцию машиностроительным предприятиям, «Фрешпак Солюшенс» – пакеты и барьерные пленки предприятиям мясомолочным холдингам, «Алкопак» отгружает товары химической отрасли. Компетенции есть, но в сегодняшних условиях этого недостаточно, уверен губернатор, потому что способности и потребности рынка в разы больше.

На диалоговой площадке опытом поделились гиганты Гомельщины – руководители «Гомсельмаша», «СветлогорскХимволокно». Свой потенциал продемонстрировали и бизнесмены. Кроме того, промышленникам и предпринимателям показали инвестиционные возможности, условия экономической поддержки государством и коммерческими структурами – в фойе работала выставка-презентация банков и контактно-кооперационной биржи предприятий. Директорский корпус смог пообщаться с представителями Банка развития Беларуси и других финансовых организаций.

С основными документами и государственными программами для поддержки бизнеса познакомил первый заместитель министра промышленности Александр Огородников. Например, возможна частичная компенсация затрат на выставочную деятельность или получение кредита для интеграции с крупными промышленниками.

– Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия любых форм собственности. Готовы обеспечить софинансирование ваших работ. Не должно быть страха доступа к бюджетным средствам. Основным требованием и условием является выполнение запланированных работ в установленные сроки. То есть все зависит только от вас и вашего коллектива, – заверил Александр Огородников. – Вам готовы помочь местные органы власти. При правильной системной подготовке документов вы получите нужный кредит.

Опыт подобных площадок по всей стране показал, что большое количество бизнесменов после выставок и форумов открывают для себя потребность в своей продукции у больших валообразующих предприятий. Поэтому есть вероятность, что уже в ближайшее время на Гомельщине будут подписаны новые экономические договоры и контракты.

Источник: http://gp.by

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