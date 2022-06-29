Самая высокая надбавка будет у врачей и медсестер отделений анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами.

Новая банкнота в стране

С 1 июля в банкоматах по всей стране можно будет увидеть новые сторублевки – обновленная банкнота заменит «сотку» образца 2009 года. Выпуск свежих банкнот плановый, это связано с изменениями дизайна, защитным комплексом и заменой ветхих и поврежденных денег, уже не годных к обращению.