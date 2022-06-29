За плечами у белорусов – первый месяц лета, впереди еще два – с множеством изменений, нововведений и дополнений. Особенно кипит голова у абитуриентов, мысли которых заняты поступлением.
Что еще ждет белорусов в июле? Sputnik собрал подборку основных новшеств.
Ковидные надбавки – отменяются
Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране практически сошла на нет, а больницы перешли на обычный режим работы, власти приняли решение отменить все ковидные надбавки. Благодаря им медики, работающие в «красных зонах», ежемесячно получали по 3-5 тысяч рублей.
Самая высокая надбавка будет у врачей и медсестер отделений анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами.
Новая банкнота в стране
С 1 июля в банкоматах по всей стране можно будет увидеть новые сторублевки – обновленная банкнота заменит «сотку» образца 2009 года. Выпуск свежих банкнот плановый, это связано с изменениями дизайна, защитным комплексом и заменой ветхих и поврежденных денег, уже не годных к обращению.
Ранее Нацбанк обновил бумажные банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей, они были выпущены в 2019-2020 годах.
Нацбанк перестанет продавать золотые слитки
Национальный банк прекращает куплю-продажу в своих кассах слитков из драгметаллов – золота, серебра и платины. Эта мера коснется юрлиц, ипэшников и физлиц.
Купить слитки можно будет в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. На данный момент граммовые слитки золота продают Белагропромбанк (150 белорусских рублей), Белгазпромбанк (143 рубля) и БСБ Банк (148 рублей).
Покупки с AliExpress могут стать дороже
Иностранные интернет-магазины в Беларуси будут платить НДС с 1 июля – в размере 20%. Новшество затронет популярные у белорусов интернет-площадки – AliExpress, OZON, Lamoda, Wildberries и так далее. С большой долей вероятности введение НДС скажется и на покупателях: товары станут дороже.
Как ранее заявляли в Минфине, новшество позволит увеличить государственную казну на 40 миллионов рублей.
Табак подорожает – на этот раз несколько марок
С июля сигареты вырастут в цене. Например, подорожают такие марки, как Pall Mall табачной фабрики «Неман» (Nano Blue, Nano Fresh, Nano Fusion, Nano Amber – до 3,6 рубля и Demi Blue и Demi Azure – до 3,45 рубля) и Kent (Navy Blue и Silver – до 4,75 рубля).
В июне, напомним, подорожала только одна марка сигарет
Таиланд станет доступнее для белорусов
Некоторые белорусские турфирмы начали предлагать туры не только по традиционным летним направлениям (Египет и Турция), но и в Таиланд – в Паттайю, на остров Пхукет, Самуи, Чанг и другие.
Дело в том, что тайские власти с 1 июля отменяют требование регистрации на онлайн-платформе Thailand Pass. Туристам не придется загружать копию паспорта, сертификат вакцинации (или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки), медицинскую страховку с минимальным покрытием 10 тысяч долларов и визу.
Напомним, из Беларуси прямые чартеры в королевство не летают, ближайший город, из которого можно отправиться, – Москва.
«Белавиа» будет летать во Внуково
Авиакомпания «Белавиа» сообщила о том, что с 15 июля будет летать в еще один аэропорт российской столицы – Внуково. На данный момент белорусская компания выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.
Стоимость билетов начинается от 50 евро в одну сторону, также на рейсах «Белавиа» в Россию по-прежнему нужен ПЦР-тест .
Больше автобусов в Варшаву
Сейчас между Минском и Варшавой ежедневно курсируют 10 автобусных рейсов. Помимо этого, по пятницам в польскую столицу из белорусской отправляется еще два автобуса – в 11:35 и 21:00. А по вторникам, средам и субботам автобус из Минска уходит в 12:15.
Еще один автобус решил запустить «Минсктранс», он будет ходить с 1 июля. Отправление – в 06:30, прибытие в Варшаву – в 16:30. Автобус будет следовать через Брест. Билеты – от 80 рублей в одну сторону.
Прием документов в вузы
У абитуриентов продолжается ЦТ, в июле некоторым поступающим еще нужно будет сдать историю Беларуси (2 июля), географию (4 июля) и всемирную историю (новейшее время) (6 июля). Тем, кто не успел записаться на тестирование по уважительным причинам, сделать это можно в резервные дни – с 2 по 9 июля. Здесь подробная инструкция .
Сдача ЦТ в резервные даты назначена на 12 и 14 июля (белорусский и русский языки), а также на 12 и 16 июля (остальные предметы). После этого вузы начнут принимать документы на бюджет – с 18 по 24 июля.
Снова на сома
Заядлые любители рыбалки и, в частности, сома могут ликовать: запрет на вылов этой рыбы снимается 1 июля. На юге Беларуси – в Брестской и Гомельской областях – его отменили еще раньше, 20 июня.
Кроме того, с 29 июля в стране изменяются правила любительского рыболовства. Некоторые виды рыб можно будет ловить без ограничений, среди них – ротан-головешка, бычок-цуцик, сомик американский и другие. Раньше суточная норма вылова этих видов составляла не более 5 кг. Рыболовам-любителям можно будет использовать осветительные приборы.
Готовьте тазики: будут отключать горячую воду
Энергетики опубликовали график отключения горячего водоснабжения на июль, длинный список адресов можно найти здесь и здесь