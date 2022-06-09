День абитуриента пройдет 9 июня на ХХVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Специальный раздел ТИБО «Образовательная аллея» ждет школьников и их родителей, абитуриентов, студентов, молодых специалистов, новаторов в образовании. Экспозиция, инициатором которой выступило Министерство образования, ознакомит участников форума с инновационными технологиями и программами обучения.

В экспозиции «Образовательная аллея» размещаются стенды ведущих учреждений образования страны: школ, гимназий, вузов. Абитуриенты и их родители смогут пообщаться со специалистами и представителями этих учреждений, что поможет сделать осознанный выбор учебного заведения и профессии. Кроме того, здесь пройдут презентации перспективных специальностей и профессий в сфере IT, участникам форума будет представлена информация об особенностях обучения, условиях поступления и карьерных возможностях, желающие смогут выбрать курсы повышения квалификации или второе высшее образование.

В разделе форума «Образовательная аллея» принимают участие Национальный институт образования, главный информационно-аналитический центр Министерства образования, Республиканский институт профессионального образования, ведущие вузы и другие учреждения образования страны. С российской стороны присутствуют представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского (Приволжского) федерального университета и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет».