За пять месяцев этого года в регионе зарегистрировано 20 происшествий с участием несовершеннолетних: три человека погибли, 21 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

19 мая в Речице под колесами авто оказался семилетний велосипедист. 23-летний водитель легковушки не предоставил преимущество мальчику, который переезжал дорогу по зебре не спе­шившись. В результате аварии юного велосипедиста с травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В УГАИ УВД облисполкома напомнили родителям, что необходимо проводить инструктаж со своими детьми. Объясните, где они могут находиться, а где нельзя и небезопасно кататься на велосипеде. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. Доведите, что запрещено выбегать либо выкатываться на велосипеде перед близко идущим транспортом, водитель за одну секунду не может остановить свой автомобиль. Если ребенок не знает и не понимает, чем чревата невнимательность, не оставляйте его на улице без присмотра!

Источник: http://gp.by

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