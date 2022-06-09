Каждый, кто задумывался о том, воду какого качества мы получаем ежедневно посредством централизованного водопровода, знает, что важнейшими являются такие ее характеристики, как жесткость, содержание железа и других металлов, а также нитратов. Рассмотрим подробнее, что это за примеси и откуда они появляются, а также какие методы проверки качества воды применяются сегодня.

Что такое жесткость?

На бытовом уровне нам хорошо известно, чем жесткая вода отличается от нежесткой. Жесткая оставляет на любых нагревательных элементах неопрятного вида белесую «шубу», именуемую накипь. Ее легко обнаружить в чайнике или в стиральной машине. Из-за чрезмерной жесткости плохо пенятся моющие средства, а еще она плохо сказывается на здоровье. Повышенное содержание солей кальция и магния приводит со временем к заболеваниям почек, суставов, так как эти вещества имеют свойство накапливаться в организме.

На научном языке жесткость — это содержание солей щелочноземельных металлов, преимущественно магния и кальция. Все средства, снижающие жесткость воды, фактически выводят из ее состава соли кальция и магния. Простейший метод — кипячение, но и он не позволяет на 100% избавиться от этих солей, поскольку это в состоянии сделать только специализированные фильтры.

Железо в воде — норма или нарушение?

Железо — тот металл, содержание которого в воде можно увидеть. Повышенное содержание его приводит к появлению потеков ржавчины на раковине, ванне, унитазе, а сама вода приобретает желтоватый оттенок и металлический привкус. Бытовые приборы скорее изнашиваются при контакте растворенным железом. Нагревательные элементы не просто обрастают накипью, но и коррозируют. Кроме того, растворенное железо при нагревании обильно выпадает в осадок на всех стенках приборов, отчистить который не так просто.

Для здоровья человека железо необходимо, так как важнейшие обменные процессы в организме невозможны при дефиците этого металла, однако, чрезмерное употребление его с питьем несет не положительный, а отрицательный эффект, становясь источником расстройства работы органов пищеварения.

Попав в воду, железо находится в ней в виде двухвалентного иона, который легко вступает в контакт с кислородом воздуха и превращается в трехвалентный, уже не растворимый, следовательно, выпадающий в осадок. Главными источниками металла являются металлические водопроводные трубы, а также применяемые на станциях очистки воды железосодержащие реагенты.

Норматив содержания железа в питьевой воде составляет — до 0,3 мг/л. Установить, насколько образцы из скважины или водопровода соответствует стандарту, позволит только анализ воды на железо , проведенный в лабораторных условиях.

Нитраты — насколько они опасны?

По химическому составу нитраты — это соли азотной кислоты. Безопасная для здоровья человека норма содержания этих солей в питьевой воде составляет — 45 мг/л.

Попадают в воду эти вещества преимущественно с полей, куда их вносят в виде удобрений. Вымываемые дождями, они попадают в грунт, а уже оттуда просачиваются в водоносные слои. Другой источник загрязнения — отходы животноводческих комплексов.

По степени опасности для здоровья различают три группы солей азотной кислоты:

Нитраты — простые соли азотной кислоты;

Нитриты — производные от нитратов;

Нитрозамины — производные от нитритов.

Первая группа представляет максимальную опасность. Употребление нитратов с пищей и питьем приводит к поражению дыхательной системы, а при передозировке наблюдается удушье вплоть до летального исхода. Смертельная для человека доза нитратов составляет всего 5 мг/кг массы тела. Страдают от нитратов желудочно-кишечный тракт и сердечнососудистая система.

Анализ воды на нитраты в домашних условиях провести невозможно. Прежде всего, потому, что спектр загрязняющих веществ крайне широк. Только лабораторный анализ продемонстрирует полный химический состав пробы, отношение этих показателей к нормативным значениям, установленным санитарными нормами.

Врач-гигиенист В.В.Лымак