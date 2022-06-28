Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня подписал указ «О награждении». Государственных наград удостоены 75 представителей различных сфер деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в укрепление обороноспособности республики и обеспечение законности, развитие сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей, выдающиеся творческие достижения, заслуги в сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, искусства и спорта.

Так, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Свислочь» Василий Густырь и председатель производственного кооператива имени В.И.Кремко Сергей Кремко удостоены ордена Отечества III степени.

Орденом «За службу Родине» III степени награждены начальник главной военной инспекции Вооруженных Сил Иван Богуславский, начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Андрей Кураков, начальник автомобильного управления Министерства обороны Сергей Томчик, председатель Спортивного комитета Вооруженных Сил Анатолий Ханевский. Ордена Почета удостоен судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

Группа военнослужащих награждена медалью «За отличие в воинской службе». В их числе командир 86-й бригады связи Денис Бодунов, начальник 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы Алексей Колыванов, начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Сергей Фролов.

Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены следователи из различных регионов страны. Среди них следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Леонид Андрушкевич, заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Федосенко, начальник следственного управления УСК по Брестской области Александр Протосовицкий.

В числе награжденных медалью «За трудовые заслуги» председатель суда Железнодорожного района Гомеля Николай Бакунов, сыродел-мастер Поставского молочного завода Нина Борсук, учитель физкультуры Кадинской средней школы Леонид Камаров, судья Верховного суда Юрий Рутковский, директор Солигорского государственного колледжа Елена Хамицевич.

Медалью Франциска Скорины награждены художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская, эстрадный исполнитель Руслан Березовский, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Олег Железняков, заместитель директора по научной и инновационной работе — начальник научно-производственного центра «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук Елена Калиниченко, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси Виталий Кульбаков.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Председатель Союза писателей Беларуси (в 2005-2022 годах) Николай Чергинец стал народным писателем Беларуси. Почетное звание народного артиста Беларуси присвоено артисту балета (солисту) — ведущему мастеру сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Антону Кравченко и артисту драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Тамаре Мироновой.

Почетного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь» удостоены артист балета Государственного академического ансамбля танца Александр Глазко, художественный руководитель Музыкального продюсерского центра «Золотые голоса» Валерий Шмат, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени М.Горького Руслан Чернецкий.

Композитор и продюсер Евгений Олейник стал заслуженным деятелем искусств Беларуси, проректор по научной работе Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Олег Демиденко — заслуженным деятелем науки, директор Полоцкого колледжа Татьяна Полушкина — заслуженным работником образования, главный врач 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района Минска Вера Стасевич — заслуженным работником здравоохранения, генеральный директор предприятия «Главгосстройэкспертиза» Виктор Петруша — заслуженным строителем, заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара — заслуженным юристом.

Командующему ВВС и войсками ПВО Игорю Голубу и начальнику связи Вооруженных Сил — начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко присвоено почетное звание заслуженного специалиста Вооруженных Сил. Тренер-психолог национальной команды по прыжкам на батуте Ирина Конон удостоена почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь», тренер-преподаватель по самбо Бобруйского государственного училища олимпийского резерва Нонна Жуковец — «Заслуженный тренер Республики Беларусь».