Победителей ежегодно выбирают областной Совет депутатов и облисполком. На конкурсе оценивается качество решения вопросов жизнеобеспечения населения.

Приводим список призеров. Номинация — «Лучший городской (городов районного подчинения), поселковый, сельский Совет депутатов».

В группе с численностью населения свыше 2000 человек первое место присуждено Криничному сельскому Совету депутатов Мозырского района, второе – Коммунаровскому сельскому Совету депутатов Буда-Кошелевского района, третье – Озерщинскому сельскому Совету депутатов Речицкого района.

В группе с численностью населения от 1500 до 2000 человек: первое место – Дудичскому сельскому Совету депутатов Калинковичского района, второе – Лясковичскому сельскому Совету депутатов Петриковского района, третье – Николаевскому сельскому Совету депутатов Светлогорского района.

В группе с численностью населения от 1100 до 1500 человек: первое место – Стрешинскому сельскому Совету депутатов Жлобинского района, второе – Кормянскому сельскому Совету депутатов Добрушского района, третье – Головчицкому сельскому Совету депутатов Наровлянского района.

В группе с численностью населения от 800 до 1100 человек: первое место – Оторскому сельскому Совету депутатов Чечерского района, второе – Великоборскому сельскому Совету депутатов Хойникского района, третье – Ленинскому сельскому Совету депутатов Житковичского района.

В группе с численностью населения до 800 человек: первое место – Тонежскому сельскому Совету депутатов Лельчицкого района, второе – Яновскому сельскому Совету депутатов Ветковского района, третье – Лужковскому сельскому Совету депутатов Кормянского района.

В номинации «Лучший коллегиальный орган территориального общественного самоуправления» первое место присуждено комитету территориального общественного самоуправления микрорайона «Дружба» Мозыря, второе – совету территориального общественного самоуправления административно-территориального округа № 2 Жлобина, третье – комитету территориального общественного самоуправления «Солнечный» Гомеля.

В номинации «Лучший единоличный орган территориального общественного самоуправления» первое место отдали помощнику председателя Комаринского сельского Совета депутатов Брагинскогог района по городскому поселку Комарин Лине Пятницкой (специалисту по социальной работе отделения дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста учреждения Брагинский территориальный центр социального обслуживания населения). Второе место присуждено старосте агрогородка Подгалье Засинцевского сельсовета Ельского района Валентине Коваленко (культорганизатору филиала «Подгальский сельский дом культуры» государственного учреждения культуры «Ельский районный центр организации культурного досуга населения и методической работы»), Третье – старосте агрогородка Волосовичи Волосовичского сельсовета Октябрьского района Валентине Кульбицкой.

Источник: http://gp.by

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