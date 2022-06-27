Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» встретили в Гомеле 26 июня.

Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Девять вагонов передвижного музея отражают историю военных лет в хронологическом порядке. В экспозиции представлено более 150 фигур, свыше 4 тыс. единиц оригинального реквизита.

Проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в Год исторической памяти при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра.

На снимке: во время прибытия поезда в Гомель.

Белта