Почетного звания «Человек года» в Гомельской области по итогам работы в 2021 году удостоены семь человек. Дипломы лауреатам вручил сегодня на торжестве, посвященном Дню Независимости Беларуси и 78-й годовщине ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручая награды, губернатор подчеркнул: чтобы добиться звания «Человек года», мало быть хорошим профессионалом. «Это люди разных возрастов и специальностей, но всех их объединяют огромная самоотверженность, мужество и патриотизм», — обратил внимание он.

Номинация «Служу Отечеству» присуждена прокурору Гомельской области Виктору Морозову. Как было отмечено, свою главную профессиональную задачу он определил так: расследование уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Титул «Лидера» — у главного врача Добрушской центральной районной больницы Надежды Белоглазовой. Инициативная, заботливая, внимательная, настоящий лидер — так отзываются о лауреате в Добруше, где ЦРБ за последнее время превратилась в современнейшее учреждение здравоохранения. Сама же главврач убеждена: к успеху и результату может привести только работа всего коллектива. «И он у нас дружный, сплоченный. Это позволило нам укрепить материально-техническую базу. Мы не только сохранили сеть учреждений, но преобразовали их. Все вместе мы делаем очень многое, чтобы наши жители получали доступную и высококвалифицированную медицинскую помощь. Очень благодарна и горжусь своим коллективом. Благодарна и поддержке, которую оказывают главное управление по здравоохранению Гомельской области, руководство облисполкома и райисполкома», — поделилась Надежда Белоглазова. По ее словам, получить звание «Человек года» очень почетно, но в то же время это и невероятная ответственность: «Сейчас нужно работать еще больше, еще лучше. В этом направлении и будем двигаться».

В номинации «Руководитель» победу одержал генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.

Почетного звания «Мастер» удостоен главный редактор КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда» Сергей Беспалый. В областном издании он работает с 1986 года, в должности руководителя — более 20 лет.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Урицкое» Александр Мастепанов назван «Человеком на земле». Трудовую закалку опытный аграрий получил с детства. «Родился в деревне, вырос в деревне, корни мои деревенские. Начинал работать электриком на «Гомсельмаше», но потом потянуло к земле. Мой отец — тракторист, вот я и пошел по его стопам», — рассказал лауреат. В общей сложности за рулем трактора он уже 43 года. Сельчанин признался, что новость о почетном звании вся семья восприняла с восторгом и гордостью. «Это большая честь, большая ответственность. Будем и дальше держать марку», — заверил он.

Председатель Гомельского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» Тимофей Глушаков отмечен в номинации «Призвание». Он возглавляет организацию с 1998-го. «Мое призвание — служить людям, служить обществу и той работе, которую мне доверяют, чтобы она давала положительный результат. И в этом я нахожу удовлетворение. Готов трудиться день и ночь, чтобы принести пользу», — отметил победитель. Он обратил внимание, что организация проводит множество добрых мероприятий, которые способствуют тому, чтобы в стране были мир, спокойствие.

«Открытием» года стал учащийся гимназии №51 Гомеля Павел Титов. Старшеклассник — абсолютный победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по математике, участник и обладатель наград международных математических олимпиад.

Подарок лауреатам и всем участникам торжества подготовили творческие коллективы области.