Лето – отличная возможность совместить приятное с полезным и отправиться в путешествие по новым местам и экскурсионным маршрутом нашей гостеприимной Беларуси. Очередную поездку для членов профсоюза организовал райком Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

В этот раз 145 представителей отрасли побывали в Бресте, где посетили легендарный мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориал расположен на Центральном острове Брестской крепости – Цитадели, и в восточной части Кобринского укрепления крепости. Его территория составляет 70 га, на которой произведения монументальной скульптуры и архитектуры гармонично сочетаются с руинами крепости.

В послевоенные годы оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине. Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей было присвоено звание «Крепость-Герой». А признание подвига ее защитников стало результатом многолетней поисковой и исследовательской работе писателя-фронтовика С.С.Смирнова.

С 1968 года на территории крепости велось строительство мемориального комплекса, который был торжественно открыт 25 сентября 1971 года.

Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» является одним из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов Республики Беларусь. Здесь в едином комплексе объединены места боев, руины, сохранившиеся сооружения крепости и музейные экспозиции.

Будучи построенной как военный объект, пережив пожары двух мировых войн, сегодня Брестская крепость остается местом памяти и мира.

Следующим пунктом маршрута стал старинный город Кобрин. Педагоги побывали в Кобринском военно-историческом музее им. А.В. Суворова, где ознакомились с двумя постоянными экспозициями — дом А.В. Суворова и «Семь столетий Кобрина».

Основу экспозиции Дома А.В. Суворова составляет уникальных коллекциях обмундирования, оружия, предметов быта XVIII века, в художественном решении которой использованы фрагменты интерьеров эпохи Екатерины II: дамской гостиной и кабинета А.В. Суворова. Кроме того, особое место в музее занимают мемориальные вещи из гардероба императоров Петра III и Павла I. Во время экскурсии по дому-музею посетители узнали много нового и интересного о полководце, не проигравшем ни одного сражения, о пребывании А.В. Суворова в Кобрине, о его роли в истории Беларуси и о мировой славе непобедимого генералиссимуса.

Экспозиция «Семь столетий Кобрина» познакомила с историческим прошлым города. Она охватывает период времени с момента первого письменного упоминания о Кобрине (XIII в.) и до второй половины XX века. Меч ландскнехтов, бердыши, алебарды, пищаль затынная, доспехи рыцарские (XVI — XVII вв.), винтовка Мосина XIX века все это и многое другое увидели участники экскурсии, на время перенесясь в на несколько столетий назад.

Яркие впечатления, непередаваемые эмоции и отличная компания стали для членов профсоюза отличными спутниками в путешествии по просторам Беларуси.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Нины Ананич