Председатель райисполкома поблагодарил лучших механизаторов ОАО «Уваровичи-Элит»

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник 1 июня встретился с трудовым коллективом ОАО «Уваровичи-Элит» и вручил механизаторам, отличившихся на весеннем севе, Благодарности райисполкома и подарки от сельхозпредприятия.

— Вы – одни из лучших механизаторов не только сельхозпредприятия, но и всего района. Уверен: также хорошо вы сработаете и на заготовке кормов, — отметил глава района.

В ходе встречи с трудовым коллективом Анатолий Генрикович обсудил итоги работы предприятия, указал на болевые точки, определил задачи на ближайший период:

— В период весенне-полевых работ оперативно и слаженно сработала инженерная служба и механизаторы. Вы не только уложились в заданные агротехнические сроки, но и соседям помогли закончить посевную. Вместе с тем, в животноводстве есть ряд проблем и касаются они производства молока, сохранности и воспроизводства.