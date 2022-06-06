В рамках осуществления молодежной политики Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Года исторической памяти, стоит задуматься об одной из наиболее уязвимых социальных категорий населения – дети с особенностями психофизического развития. Многие из них проживают отдельно от своих семей: непосредственно в учреждениях образования (детских домах, социально-педагогических центрах), учреждениях здравоохранения.
Интенсивная и напряженная работа педагогических и медицинских сотрудников, которые работают как непосредственно с учениками в учреждении, так и проводят медицинские обследования, вызывает искреннее желание помочь. Именно поэтому была выдвинута инициатива по организации сбора дополнительного спонсорского финансирования для обновления материально-технической базы Учреждение «Гомельский областной дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (г.Гомель, ул.Свиридова 1а).
Инициатива по проведения благотворительной акции «У ВСЕХ ЕСТЬ ШАНС!» принадлежит ООО «БЕЛВТОРОТХОДЫ».
Акция организовывается с целью обеспечения дополнительного финансирования на обновление материально-технической базы учреждения, где проживают дети с особенностями психофизического развития через добровольные пожертвования граждан за счет отказа от денежных средств, положенных им за сданные отходы старой бытовой техники.
Достижение поставленной цели производится через решение следующих задач:
- содействие укреплению здоровья детей с особенностями психофизического развития;
- вовлечение воспитательно-оздоровительных учреждений в реализацию Акции;
- вовлечение граждан в благотворительную деятельность;
- освещение хода Акции в СМИ с целью привлечения дополнительных источников финансирования, удешевления отдыха и оздоровления детей;
- повышения экологической культуры и заботы о природных ресурсах страны у населения;
- привлечение широкого круга общественности к участию в Акции;
- повышение социальной активности юридических и физических лиц в решении актуальных проблем.