Патриотическая акция «Дорогами мужества и стойкости» продолжается в Беларуси. Упор сделан на историю Великой Отечественной войны, а также различные актуальные и проблемные вопросы белорусской истории. Инициатором республиканского информационно-просветительского проекта стало «Белорусское общество «Знание». Участники могут напрямую задать свои вопросы и представителям местных органов власти.

Новая акция, стартовавшая 20 июня в Беларуси, стала продолжением традиции проведения диалоговых площадок. Очередная встреча состоялась в Гомельском областном управлении МЧС. В качестве экспертов выступили известный журналист, телеведущий, политический обозреватель Григорий Азаренок и директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Почему именно сейчас нужно говорить об истории Великой Отечественной войны? У спикеров есть свое мнение на этот счет:

– Мы буквально в 40 километрах от Гомеля видим, что бывает, когда забывают об истории наших предков. Как начинают реабилитировать коллаборантов, нацистов, полицаев , – напоминает Григорий Азаренок. – Все это у нас пытались продвигать в 2020 году. Сейчас мы понимаем, чего стоят формализм и равнодушие. Каждый человек отвечает за будущее Беларуси.

Вопрос из зала: быть может, нужно по-новому преподавать тему истории войны в школах? Григорий Азаренок отметил, что это лишь полдела:

– Рецепт успеха – искренность. Можно проводить сколько угодно уроков, а потом школьникам расскажут, что начальник белорусской полиции Франц Кушель был хорошими человеком. И подростки будут петь песню «Магутны божа», которую написала его жена Наталья Арсеньева. Причем где? В мемориальном комплексе «Яма», на том самом месте, где немцы расстреливали евреев. Они что – не учились в школе? У них не было занятий по истории Великой Отечественной? Были.

Информационно-просветительский проект охватит 27 городов и населенных пунктов страны, которые награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Этот знак отличия учрежден 6 октября 2004 года Указом Президента к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увы, даже то, что их родной город отмечен таким вымпелом, знают далеко все. А потому нужно бережнее относиться к своей истории на местах, отметил директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко:

– Не всегда на сайтах органов власти можно найти полную и достоверную историческую информацию. Я собирал материалы для своей книги и обнаружил, что сделать это не так-то просто. Да и вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» – не просто музейный экспонат. Его необходимо выносить на знаковые праздники, он должен быть как хоругвь – буквально намолен людьми.

В открытом диалоге принял участие и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Причем не только как градоначальник, но и как спикер.

– Современное поколение уже не так много знает о том, что пережил наш народ и наш город в те страшные годы, – посетовал Петр Алексеевич. – Всё меньше остается ветеранов, и теперь уже нам, старшему поколению, нужно рассказывать внукам, правнукам, какой ценой была завоёвана победа.

На встрече были показаны кадры с недавней поездки Григория Азаренка и других белорусских журналистов на Донбасс. Владимир Мусиенко в свою очередь познакомил участников встречи с рядом публикаций в рамках проектов, реализуемых им совместно с издательским домом «Беларусь сегодня».

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