Учет нуждающихся в месте в детском саду с 2023 года переведут в электронный формат. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, очевидна необходимость в совершенствовании механизма учета детей, нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях. В настоящее время родители имеют право поставить детей на учет одновременно в нескольких районах, что искажает картину о реальной потребности в местах. Особенно это характерно для крупных городов. «Для решения этой задачи Министерство образования до 1 сентября нормативно закрепит порядок такого учета. В 2023 году административная услуга по учету детей, нуждающихся в месте в детском саду, будет переведена в электронный формат. Это позволит родителям в онлайн-режиме подать заявку с указанием нескольких детских садов, отслеживать продвижение очереди, при необходимости обозначить иные индивидуальные потребности», — сказал Игорь Петришенко.

Сейчас охват детей в возрасте от 1 до 6 лет учреждениями дошкольного образования составляет более 88%. Пять лет назад этот показатель был на 12% ниже. «В целом проблем в получении направления в дошкольное учреждение нет. В отдельных районах остаются вопросы шаговой доступности детских садов, но здесь, я считаю, надо где-то и менять сложившиеся стереотипы — более широко использовать возможности организации подвоза воспитанников, а также определения ребенка в ближайший детский сад от места работы родителей. Это достаточно распространенная и хорошо себя зарекомендовавшая практика в целом ряде стран. Мы по этому направлению также двигаемся, особенно в Минске», — отметил вице-премьер.

Белта