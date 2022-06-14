Журналисты «Авангарда» 14 июня приняли участие в круглом столе для специальных корреспондентов и и фотокорреспондентов СМИ Гомельской области «Журналистская фотография» в Мозыре.

О современных тенденциях в мире журналистики, важности визуализации информации в нынешних условиях, особенностях использования фото- и видеоконента участникам мероприятия в формате онлайн рассказал генеральный директор агентства «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

В качестве спикеров на круглом столе выступили Александр Шурмелёв, режиссер БелТА, Ирина Палубец, главный редактор газеты «Авангарда», и Наталья Ёвенко,редактор отдела социальных проблем газеты «Чырвоны Кастрычнік».

Практические занятия по спортивной, репортажной и портретной съемках провели Анна Пащенко, фотокорреспондент газеты «Гомельские ведомости» и Иван Яриванович, фотокорреспондент издательского дома «Беларусь сегодня».