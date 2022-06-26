С праздником, дорогие будакошелевцы, представители молодого поколения!

С вами мы олицетворяем будущее и связываем надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние люди, способные обеспечить процветание нашего края. Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения – все то, чем обладает современная молодежь.

Будакошелевщина по праву гордится молодыми людьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот.

Пусть в вашей жизни найдется место для всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. Удачи вам!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА