Мероприятие прошло в рамках подготовки к предстоящим плановым мобилизационным учениям.

Как отметил военный комиссар Владимир Петрусев, речь идет о плановых мобилизационных учениях, которые пройдут на территории Гомельской области с 22 июня по 1 июля текущего года. Мероприятия такого рода проводятся традиционно, с целью повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных.

Также Владимир Сергеевич отметил, что в период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям (ул.Комсомольская – ул.Головачева), прилегающим к объектам Вооруженных Сил, а также пройдут мероприятия огневой подготовки на стрельбище, расположенном в районе ул.Дрозда – автодром колледжа г.Буда-Кошелево. Во избежание несчастных случаев гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности: не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к территории стрельбища в указанный период.

Накануне в райисполкоме состоялось совещание со всеми заинтересованными службами по подготовке к предстоящим мероприятиям.