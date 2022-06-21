Найден документ, который говорит, что немцы направили в ченковский лес диверсионно-разведывательную группу. Скорее всего, ее задачей было скрыть следы преступлений.



Напомним, «Гомельская праўда» широко освещает масштабные раскопки в ченковском лесу под Гомелем, где фашистские каратели устраивали массовые расправы над мирными жителями.

Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Отступая, оккупанты обычно жгли и подрывали не только объекты, но и то, что могло стать доказательствами их злодеяний. В годы войны, вероятнее всего, немцы пытались выиграть время и скрыть следы своих преступлений в ченковском лесу. Такие попытки предпринимали даже в тылу Красной армии на освобожденных территориях. Заместитель прокурора Гомельского района Александр Шинкарев рассказал, что любопытные документы специалистам предоставил архив общественных объединений Гомельской области. В докладной записке в адрес ЦК КПБ говорится, что немцы в 1944 году направили в район ченковского леса диверсионно-разведывательную группу с тяжелым вооружением. Также из показаний свидетеля известно, что бои дошли до того, что Красной армии пришлось отзывать часть танков с линии фронта, чтобы погасить очаг сопротивления.

Сейчас из ям-могил извлекли более 570 останков. Узнать имена и фамилии жертв пока не удалось. Помочь с этим мог позолоченный медальон, найденный под слоем земли. Эксперты аккуратно вскрыли изделие. Но внутри медальона ничего важного не обнаружили.

Там есть стеклышко, скорее всего, была и фотография. К сожалению, она не сохранилась.

К слову, раскопки в лесу вести сейчас не так легко. Расстрельные ямы сложно находить, поэтому военнослужащие 52-го отдельного батальона Министерства обороны прорабатывают участок леса буквально метр за метром. Работы будут продолжаться до первых морозов.

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