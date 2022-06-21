Этим летом цветочных композиций в городе стало больше.

Буда-Кошелевский коммунальник продолжает преображать наш город. Новые клумбы появились на въезде в Буда-Кошелево со стороны Дуравичей, дополнительные цветочные композиции были установлены по ул. Ленина, ярких красок добавили и на Кургане Славы.

Свой вклад в благоустройство райцентра вносят предприятия, организации, учебные заведения и торговые объекты. Цветочные формы, которые установили «Агрохимуслуги», начальная школа, центр подготовки кадров, ДРСУ и районная больница, преобразили облик главных улиц. Яркими и сочными красками заиграли 1-я школа, ТЦСОН, управление сельского хозяйства и продовольствия, Беларусбанк и гимназия.

Судя по всему, через несколько лет райцентр будет просто утопать в цветах.

Анна ЛИТАШ

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