В период с 22 июня по 1 июля состоятся плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами и организациями Вооруженных Сил, дислоцирующимися на территории Гомельской области.

Обращаем внимание граждан, что в период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям прилегающим к объектам Вооруженных Сил, а также пройдут мероприятия огневой подготовки стрельбищах, расположенных в Гомельской области. В частности, территории города Буда-Кошелево стрельбы будут проводиться стрельбище расположенном в районе ул. Дрозда — автодром колледжа.

Во избежание несчастных случаев, просим граждан не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к территории стрельбища в указанный период.