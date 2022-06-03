Мероприятие проводится с целью предупреждения ДТП с участием мототранспорта.

Уважаемые граждане! По вине двухколесных транспортных средств в нашей области ежегодно совершается почти каждое втрое дорожно-транспортное происшествие. Наибольшее число аварий с водителями двухколесных транспортных средств происходит в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Помните, что решающим условием благополучных поездок на двухколесных транспортных средствах является строгое соблюдение Правил дорожного движения. Мы хотим дать вам несколько советов, подсказанных опытом лучших мотоциклистов. Надеемся, их рекомендации помогут Вам в пути. Ведите мотоцикл так, как этого требуют условия безопасности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные мотогонки. Улица — не место для соревнований самодеятельных «гонщиков», которые зачастую не способны справиться с мотоциклом в простых ситуациях.

Никогда не считайте, что Вы достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть с Вами злую шутку.

Учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на поворотах с учетом дорожных и погодных условий. Учитесь пользоваться обоими тормозами, не доводя торможение до юза, старайтесь сохранить при этом равновесие. При возникновении заноса выводите из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса.

Помните о том, что Вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем. Он дан Вам не как головной убор, а как средство, которое позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при дорожно- транспортных происшествиях.

Злейший враг мотоциклиста — алкоголь.

Не используйте в дорожном движении мотоциклы не зарегистрированные в установленном порядке и не прошедшие технический осмотр, а также не застрахованные обязательным страхованием гражданской ответственности.

Если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительское удостоверение, то такой водитель является бесправным и будет привлекаться к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие действия влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин, повторно в течение года — штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома