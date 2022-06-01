Уплата упрощается. С начала этого лета физические лица будут единожды получать по почте или в электронном виде единое извещение, в которое включены суммы трёх налогов: земельного, на недвижимость и транспортного. Об этом сообщил заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

С 1 июня вступает в силу постановление Министерства по налогам и сборам, которым вводится в силу новая форма единого извещения на уплату физическими лицами имущественных платежей. Теперь в одном извещении будут сведены три вида налогов.

По словам Дмитрия Дайнеко, ранее, ещё в прошлом году, физические лица получали разные извещения, отдельно по каждому налогу, а теперь будет одно общее. Такой формат удобен для самих плательщиков.

— Для плательщиков это лучше, поскольку они одновременно видят все свои объекты налогообложения, суммы к уплате по каждому налогу. Те, у кого есть «Личный кабинет физического лица», получат единое извещение в электронном виде, остальные — по почте. При этом уплатить все три налога, как и прежде, требуется не позднее 15 ноября 2022 года, — пояснил собеседник.

К слову, в Гомельской области количество плательщиков транспортного налога составляет более 154 тысяч, а имущественных платежей – свыше 250 тысяч.

Гомельские ведомости