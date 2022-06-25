О том, что аграрное образование перспективно и престижно, на деле подтверждают 6 выпускников Уваровичской школы. Ребята взяли целевые направления и являются без пяти минут студентами-первокурсниками ведущих сельскохозяйственных ВУЗов страны. На неделе мы встретились с ними и узнали, почему выбор пал на сельское хозяйство.

Иван Тусиков, Дмитрий Рябцев и Кирилл Белоус планируют поступать в Белорусский аграрный технический университет. Иван – будущий инженер-механик, профессию выбрал неслучайно: склонность к технике у него с детства. После учебы молодой человек вернется в ОАО «УваровичиЭлит» на свое первое рабочее место. Кирилл решил связать свою жизнь с профессией инженера-энергетика, от учебы ждет новых знаний и опыта. Профессию инженера-механика будет осваивать в столичном ВУЗе и Дмитрий. Он доволен, что есть возможность не только стать студентом престижного учебного заведения, но и получить востребованную специальность, а потом на деле применять полученные знания в одном из сельхозпредприятий района.

Алексей Карабаньков, Владислав Репченко и Кирилл Панов будут учиться в сельхоз-академии в Горках. Алексей – будущий инженер, студент факультета «техническое обеспечение». Владиславу, наоборот, по душе работа с землей. По примеру мамы он решил стать агрономом. Кирилл не упустил возможность получить целевое направление в ОАО «УваровичиЭлит» и обу-чаться на инженера-механика в сельхозакадемии. Юноша отмечает, что вернуться на родину после обучения – это большой плюс, ведь в родных местах ему намного комфортнее и надежнее.

Как видим, вовсе не возможность без экзаменов поступить в ВУЗ стало основной причиной выбора ребят. Просто для каждого из них – это отличный стимул и хорошая поддержка в начале профессионального и жизненного пути.

В нынешнем году уже 34 человека со всего района начнут обучаться по целевым направлениям в высших и средних специальных заведениях сельхозпрофиля. Главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич отмечает, что сегодня на законодательном уровне предоставлены широкие возможности для поступления молодежи на сельскохозяйственные специальности в учреждения аграрного образования и дальнейшей трудовой деятельности. Таких льгот нет ни для одной отрасли. Поступление без вступительных экзаменов, ежемесячные доплаты к основной стипендии в размере 5 базовых величин (160 рублей), первоочередное предоставление общежития, прохождение производственной практики по месту будущей работы – это только часть преференций для обучающихся. Кроме того, студенты ВУЗов имеют возможность пройти службу в резерве во время летних каникул в течение 3 лет обучения.

Зачисление в колледжи на сельхозспециальности осуществляется по конкурсу среднего балла документа об образовании. В свою очередь выпускники колледжей имеют возможность продолжить обучение в аграрных вузах и получить высшее образование по соответствующим специальностям в сокращенные сроки. При поступлении на сокращенный срок обучения они сдают два вступительных экзамена по профильным учебным дисциплинам, которые изучались в колледже.

А самое главное – после окончания учебного заведения, ВУЗа или ССУЗа, молодые специалисты получают гарантированное первое рабочее место.

Вступительная кампания набирает обороты. Желающим заключить целевые договоры, а также получить более подробную информацию необходимо обратиться в управление сельского хозяйства и продовольствия рай-исполкома (г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 15, тел. 7-75-81) или в отдел кадров сельхозорганизации по месту жительства.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Юрия Ежова