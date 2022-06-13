Белорусско-российский проект «Поезд Памяти» стартует 22 июня в Бресте. Завершится двухнедельное путешествие по городам Беларуси и России 3 июля в Минске. В делегацию от Гомельской области вошли 2 представительницы Будакошелевщины.

Проект инициирован в ходе встречи Председателя Совета Республики Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Акция направлена на патриотическое воспитание и объединение молодежи Беларуси и России. Участие в мероприятии примут 200 десятиклассников из двух стран.

Ребятам представится возможность посетить Брестскую крепость и принять участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Гродно запланирована встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с участниками проекта. Кроме того, ребятам предоставится возможность посетить выставочную площадку «Добрососедство под открытым небом», которая будет организована в рамках девятого Форума регионов Беларуси и России. Они побывают на открытом диалоге #БеларусьРоссияЕдинствоПамять, а вечером посетят праздничный концерт в Летнем амфитеатре Витебска. В Могилеве будет организовано посещение мемориального комплекса «Буйничское поле», в Гомеле — мемориальных комплексов «Памятник детям — жертвам Великой Отечественной войны» и «Ола».

В Минске ребята смогут побывать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, посмотреть военно-историческую реконструкцию «Операция «Багратион» и ознакомиться со знаковыми местами столицы.

Елизавета Жилицкая, учащаяся Уваровичской школы: «Уверена, что это будет незабываемое путешествие»

Девушка вовсе не случайно попала в состав делегации от Гомельщины. Она – председатель районного Совета старшеклассников «Лидер», член областного Молодежного парламента и победитель районного конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления «Лидер года».

По мнению Елизаветы, «Поезд Памяти» – уникальный проект и отличная возможность с пользой провести время. «Белорусские города, памятные места о событиях Великой Отечественной войны, известные всему миру, масса друзей и единомышленников по Молодежному парламенту – все это предполагает увлекательное времяпрепровождение, – отмечает Елизавета. – И обо всем этом я обязательно поделюсь с родными, друзьями, одноклассниками, педагогами. А пока с нетерпением жду предстоящее событие».

Диана Гирилович, учащаяся Дербичской школы: «Проект «Поезд Памяти» – замечательная возможность узнать много нового и поделиться своими знаниями, идеями со своими сверстниками»

Диана – девушка с активной жизненной позицией, является заместителем председателя районного Совета старшеклассников «Лидер», участник и призер районных и областных молодежных конкурсов.

– Уникальные исторические места, впечатления, различные мероприятия, встречи с интересными людьми – уверена, все это создаст непередаваемую атмосферу, – отметила девушка. – Впечатлениями от поездки обязательно поделюсь с педагогами, друзьями. А ребятам из младших классов расскажу о важности таких мероприятий. Ведь они не дают нам забыть правду о событиях Великой Отечественной войны.