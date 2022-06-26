Вчера этот вброс стали массово распространять украинские сайты. Якобы украинская разведка сообщила, что остановился Мозырский НПЗ и с завода вывозят топливо. Инфопомойки также «раскрыли» тайный план Путина: нанести ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию и подорвать жилые дома в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Фейкометы пытаются заверить читателей, что будет использован сценарий, аналогичный примененному в России во время войны в Чечне. Все это вранье распространяется ради одной цели: напугать людей. Сайты, где размещены фейки, призывают делиться «сенсационными сведениями» и понятно для чего, чтобы создать панику. Когда человек испытывает сильные неприятные эмоции, им легко управлять — легко вбивать в голову всякую чушь и призывать к «нужным» действиям. Змагары уже подключились к марафону передачи дезинформации. Им нужно играть на чувствах, отрабатывая деньги.

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