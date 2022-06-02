Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Беларусь 10 июня, сообщили БелТА в пресс-центе Белорусской железной дороги.

В Беларуси данный проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в рамках Года исторической памяти. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.

Впервые в Беларуси «Поезд Победы» побывал в 2021 году. Тогда в восьми городах его экспозицию посетили более 25 тыс. жителей нашей страны.

В нынешнем году уникальный передвижной музей будет курсировать по Белорусской железной дороге с 10 июня по 4 июля. Его география существенно расширена — передвижной музей сделает остановки в 17 городах — Орше, Полоцке, Витебске, Кричеве, Жлобине, Осиповичах, Барановичах, Лунинце, Пинске, Бресте, Гродно, Калинковичах, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске и Минске.

Экспозиция начнет свой маршрут 10 июня с Орши. График движения поезда составлен с учетом государственных праздников и памятных дат. В Брест «Поезд Победы» прибудет 21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Могилеве экспозиция будет находиться 28 июня, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а завершится тур в Минске — в дни празднования Дня Независимости Беларуси.

Посетителей передвижного музея ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной войны, которое создано с использованием современных технологий. В составе «Поезда Победы» 9 экспозиционных вагонов, один из которых посвящен подвигу защитников Брестской крепости — участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии.

Согласно технологии проведения экскурсии в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида в одном вагоне составляет около 5 минут, общее время экскурсии — 45 минут.

В связи с ограниченной пропускной способностью передвижного музея его посещение будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти.

Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми старше 12 лет.

Также все желающие могут совершить виртуальный тур по экспозиции музея на сайте проекта поездпобеды.рф.

Источник: http://gp.by

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