Три десятка лет — достаточный срок для того, чтобы заявить о себе, добиться признания, воплотить мечты и влюбить в себя!

С 1992 года «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» никого не оставляет равнодушным, собирает преданных поклонников и готов принимать в свою фестивальную семью новых артистов, партнёров, друзей. Вокруг главного культурного события Беларуси всегда кипят страсти, ходят слухи, ведутся разговоры, но каждый раз фестивальные афиши пестрят знаменитыми именами, звёзды слетаются (и съезжаются) в Витебск, а гостеприимная сцена объединяет целые народы!

И вот, фестиваль вступает в новую эпоху — оставаясь молодым, современным и любимым, прибавляет один год. 30 + 1 — это всё те же мудрость, опыт, незыблемость традиций с таким же юношеским задором, горящими глазами и стремлением к совершенству!

В этот раз самая интересная часть 2022 года выпадает на шесть тёплых (очень надеемся) летних вечеров — 13, 14 (открытие), 15, 16, 17 (закрытие), 18 июля. Уже предчувствуем, как на многочисленных площадках проходят любимые и легендарные проекты, без которых невозможно представить фестиваль, выступают артисты первой величины, соревнуются конкурсанты, а весь город превращается в один сплошной праздник.

Обязательно увидят жизнь и новые задумки организаторов, работа над которыми кипит вовсю. Например, уже разработан новый фирменный стиль, который найдёт своё отражение в уличных афишах, в баннерах, рекламных растяжках и билбордах, в промопродукции и в сценографии главных концертных площадок. Это всё тот же легендарный василёк и всё те же яркие краски, которыми Витебск сияет в дни фестиваля.

XXXI Международный фестиваль искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» — только плюсы!